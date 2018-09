Brexit: Tusk pressiona May e quer fechar acordo em outubro

Ler mais

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, indicou hoje que a proposta apresentada por Londres para as futuras relações comerciais com a União Europeia “não vai funcionar”, indicando outubro como prazo para fechar o acordo do ‘Brexit’.

“Apesar de haver elementos positivos na proposta ‘Chequers’ [apresentada pelo Governo britânico], o quadro sugerido para a cooperação económica não vai funcionar”, disse Tusk, em conferência de imprensa, no final de uma cimeira informal, na Áustria.

“O momento da verdade será o Conselho Europeu de outubro”, salientou Tusk, data em que espera ter o acordo negociado.

Nesta circunstância, será convocada, em novembro (17 e 18) uma reunião extraordinária dos líderes europeus para “formalizar e finalizar” os termos do divórcio.

“Se [a 18 de outubro] considerarmos que temos condições para finalizar e formalizar o acordo, convocarei esta reunião extraordinária, não de emergência, mas para pôr um ponto final”, salientou Tusk.

“Sem um grande final positivo em outubro, não há razão para nos reunirmos em novembro”, referiu.

Por seu lado, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reiterou estar preparado para um cenário em que não haja acordo com o Reino Unido.