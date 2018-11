Brexit: UE e Londres acordam declaração política da futura relação

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou esta quinta-feira que os 27 Estados-membros e o Reino Unido acordaram os termos da declaração política da futura parceria entre a União Europeia (UE) e Londres após o Brexit.

“Acabei de endereçar aos 27 um rascunho da declaração política da futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido. O presidente da Comissão Europeia [Jean-Claude Juncker] informou-me que foi alcançado um acordo de princípio a nível político entre os negociadores, que será sujeito ao aval dos líderes”, escreveu Donald Tusk na sua conta na rede social Twitter.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.

