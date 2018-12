Brisa acusa SVP Global de se ter retirado de um acordo para fazer especulação

A Brisa, na sequência da notícia publicada hoje no Jornal Económico e no Jornal de Negócios, que deu conta da possibilidade de um grupo de credores em retirar as concessões Brisal e Douro Litoral à Brisa, disse em comunicado que “retirar a concessão é uma ameaça típica de um hedge fund”.

A empresa portuguesa de concessões de autoestradas acusa a SPV Global de se comportar “como um investidor especulador”, porque rompeu unilateralmente um acordo celebrado com a Brisa e que passava por um hair-cut da dívida e um desconto nos custos de operação e manutenção das autoestradas.

Neste contexto, a Brisa repudia a “rentabilidade injustificada” exigida agora pela SVP Global e restantes credores.

“Este hedge funds adquiriram a dívida ‘a desconto’ por cerca de 330 milhões de euros e agora exigem uma recompra por um valor da ordem dos 750 milhões de euros, um ganho de cerca de 100%.

Segundo noticiou o Jornal Económico, o grupo de credores comprou a dívida que aquelas duas concessionárias tinham para com a banca, no valor de 1,6 mil milhões de euros. O grupo de credores comprou assim a dívida com um desconto de 79,5%.