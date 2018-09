Brisa adere a aliança global por transportes menos poluentes

A Brisa – Autoestradas de Portugal aderiu à parceria internacional de países, cidades e empresas para a redução das emissões de carbono relacionada com os transportes. O anúncio foi feito nesta sexta-feira de manhã no Lisbon Mobi Summit, em Lisboa, anunciou a empresa.

“O futuro das nossas sociedades depende da nossa capacidade coletiva para encontrar soluções para os desafios que o mundo enfrenta em matéria de energia e de emissões de dióxido de carbono”, explicou Vasco de Mello, presidente da Brisa.

Segundo este responsável, tal como outras empresas, a Brisa quer contribuir para a solução desses desafios, designadamente no que diz respeito aos transportes e à mobilidade, e em parceria com as cidades e os países. “A Transport Decarbonisation Alliance é uma iniciativa liderada por Portugal que nos parece fazer todo o sentido”, frisou Vasco de Mello.