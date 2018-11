Britalar ajusta PER para antecipar pagamento aos credores

A Britalar vai ajustar o seu actual Processo Especial de Revitalização (PER), “por forma a poder antecipar o pagamento aos seus credores e para dotar a empresa de uma maior capacidade produtiva, que lhe permita dar resposta às solicitações que tem tido do mercado e às obras que tem em carteira”.

A empresa diz que “nos últimos 5 anos reduziu cerca de 45% da sua dívida, que agora totaliza aproximadamente 30 milhões de euros”.

“A nova estratégia de reestruturação surge no quadro de uma conjuntura favorável no sector da construção, em que a Britalar tem sido fortemente procurada por potenciais parceiros e investidores, nacionais e internacionais, que demonstram interesse em integrar a sua estrutura acionista e desenvolver novos projectos, apresentando, contudo, alguns requisitos em relação à situação financeira da empresa”, refere o comunicado.

A nova versão do PER tem uma amortização mais rápida da dívida com desconto e, consequentemente, uma redução substancial do seu passivo, bem como um serviço da dívida adequado à sua actividade actual e futura.

Recorde-se que, em novembro de 2013, numa altura em que o valor do seu passivo ascendia a 63.744.282,53 euros (63,7 milhões de euros), a Britalar iniciou um PER, cujo Plano tinha como pressuposto a venda da totalidade do seu capital a um Fundo, que passaria a exercer a atividade da construtora, uma vez que dispunha de meios para financiar a empresa e contribuir para a sua recuperação económica.

No entanto “a prevista venda da totalidade do capital social da construtora não se realizou, o que impossibilitou a cumprimento total do plano de reestruturação acordado, uma vez que este tinha sido elaborado com base na venda da empresa” refere a Britalar que diz que a venda não se realizou “por motivos externos e alheios à Britalar”.

“Face ao desajustamento do plano anterior, a Britalar decidiu apresentar-se novamente ao PER, em 2015, com vista a realizar novas negociações com os seus credores e apresentar-lhes um novo plano ajustado à sua realidade, de forma a evitar a situação anterior”, diz ainda a empresa.

“No âmbito deste processo, o volume de créditos reconhecidos pela construtora sofreu uma redução de 29% face ao PER de 2013, o que demonstrou o forte compromisso da empresa em reduzir o seu passivo, que totalizava então 44.995.891,00 euros (44,99 milhões)”, acrescenta a nota.

“O cumprimento do PER permite aumento de capacidade produtiva”, diz a Britalar

O PER de 2015 tem sido cumprido pela Britalar, “razão pela qual a empresa introduz estes novos ajustes ao seu plano de reestruturação, a fim de antecipar o pagamento aos credores e permitir a entrada de novos parceiros na sua estrutura societária, de modo a aumentar a sua capacidade produtiva e de execução de obras”, refere.