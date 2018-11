Bruno de Carvalho e Mustafá vão aguardar julgamento em liberdade

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Nuno Mendes, líder da claque Juve Leo (também conhecido por Mustafá), vão aguardar julgamento em liberdade, segundo um comunicado do Tribunal do Barreiro, citado por vários meios de comunicação social.

Os dois saem em liberdade, sujeitos a apresentações diárias às autoridades na zona de residência. Ficam sujeitos ainda ao pagamento de uma caução de 70 mil euros. Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes. Segundo avançou a TVI, entre eles está um crime de terrorismo, 20 de sequestro e outros tantos de ameaça agravada, fazendo ainda parte do rol 12 crimes de ofensa à integridade física agravada.

O antigo presidente do Sporting estava detido desde domingo nas instalações da GNR de Alcochete, assim como Nuno Mendes. Esta quarta-feira Bruno de Carvalho foi ouvido no Tribunal do Barreiro, depois da interrupção de interrogatório devido à greve dos funcionários judiciais, que impossibilitou a análise dos documentos do processo por parte dos advogados dos arguidos.

Em causa está o episódio de 15 de maio, quando a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados. Neste dia foram agredidos alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.

No próprio dia, a GNR deteve 23 pessoas, tendo efetuado, posteriormente, mais detenções, elevando para 38 o número de detidos.

À porta do tribunal vários apoiantes de Bruno de Carvalho manifestaram-se assim que ouviram o ex-presidente do Sporting saia em liberdade.