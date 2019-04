Bruxelas autoriza venda da Transportadora de Gás da Petrobras à ENGIE

A Comissão Europeia aprovou hoje aquisição do controlo conjunto da Transportadora Associada de Gás (TAG) do Brasil, até agora detida pela Petrobras, pela empresa francesa ENGIE em conjunto com a sua parceira canadiana CDPQ, do Quebeque.

Em comunicado, o executivo comunitário indica que decidiu dar “luz verde” à operação depois de concluir que a mesma não levanta problemas ao nível da Concorrência, “dado o seu impacto limitado no mercado”.

A Comissão aponta que a TAG explora e gera gasodutos situado nas regiões norte e nordeste do Brasil, enquanto a ENGIE é uma empresa de dimensão mundial no domínio do fornecimento de gás e eletricidade, assim como dos serviços energéticos, sendo a Caisse de Dépot et Placement du Québec (CDPQ) um investidor internacional a longo prazo.