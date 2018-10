Bruxelas investe mais de 6 milhões de euros em projetos portugueses para ambiente, natureza e clima

A Comissão Europeia aprovou um pacote de investimento no valor total de 243 milhões de euros financiados pelo orçamento da União Europeia (UE) para projetos no quadro do programa “LIFE”, no qual Portugal é coordenador de quatro projetos, no valor de 6,4 milhões, e parceiro de outras 14 iniciativas.

Os projetos em que Portugal é chefe de projeto são o LIFE – Natureza e biodiversidade (3,9 milhões de euros); proteger as plantas endémicas dos Açores do risco de extinção (LIFE VIDALIA); superar os obstáculos à proteção dos lobos (LIFE WolFlux); LIFE – Ambiente e eficiência na utilização dos recursos (1,1 milhões de euros); reduzir a pegada ambiental dos artigos de calçado (LIFE GreenShoes4All); LIFE – Adaptação às alterações climáticas (1,4 milhões de euros); e o projeto poupar água numa cidade histórica portuguesa (LIFE AGUA DE PRATA).

O financiamento da UE para o programa LIFE para o ambiente e para a ação climática vai mobilizar investimentos adicionais num total de mais de 430 milhões de euros para 142 novos projetos. Com vários projetos transnacionais financiados, o programa vai ter impacto em cada um dos Estados-Membros da UE.

O orçamento para 2014-2020 é fixado em 3,4 mil milhões de euros e abrange um subprograma “Ambiente” e um subprograma “Ação climática”. Para o próximo orçamento a longo prazo da UE (2021-2027), a Comissão propõe um aumento do financiamento, para o programa LIFE, de quase 60%.