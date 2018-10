Bruxelas tem 172 milhões de euros para financiar campanhas agroalimentares em todo o mundo

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira, 16 de outubro, que disponibilizará 172,5 milhões de euros do orçamento agrícola da União Europeia (UE) para promover produtos agroalimentares na Europa e a nível mundial.

Para os próximos três anos, detalha a instituição europeia em comunicado, está prevista a realização de um conjunto de 79 ações de promoção, abrangendo uma vasta e distinta, gama de produtos, como os produtos lácteos, as azeitonas e o azeite, as frutas e os produtos hortícolas.

Se, por um lado, os programas se destinam a ajudar os produtores agroalimentares da UE a comunicar a qualidade dos seus produtos -com vista a promover os seus produtos na UE e a abrir novos mercados -, por outro, as campanhas centram-se em várias prioridades como a maior visibilidade da qualidade dos alimentos europeus com indicações geográficas ou métodos de produção biológica.

Este ano já foi atribuído um total de 97 milhões de euros aos chamados “programas de promoção simples”, apresentados por uma ou mais organizações do mesmo Estado-Membro. Um montante adicional de 75,5 milhões de euros financiará “programas múltiplos”, apresentados por pelo menos duas organizações de, pelo menos, dois Estados-membros ou uma ou mais organizações europeias.

Os programas já selecionados abrangem candidatos de 19 Estados-membros, sendo que foram elegíveis para solicitar financiamento, um vasto leque de organizações, nomeadamente organizações comerciais, produtores e organismos agroalimentares responsáveis por atividades de promoção. As candidaturas foram avaliadas e classificadas pelos consumidores da UE e pela Agência executiva de Saúde, Agricultura e Alimentos, com a ajuda de especialistas externos.