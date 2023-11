André Ventura vincou que apesar da informação “ainda ser curta”, o atual ministro das Infraestruturas “tem de sair já” do Governo.

7 Novembro 2023, 11h14

O presidente do Chega, André Ventura, pediu a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na sequência das buscas do Ministério Público que envolvem membros do Governo.

Em declarações à “SIC Notícias”, André Ventura vincou que apesar da informação disponível “ainda ser curta”, o atual ministro das Infraestruturas “tem de sair já” do Governo.

Ventura também recordou que partido tinha considerado a nomeação de João Galamba, à data da posse, uma “ofensa à justiça” dada a informação “que já circulava” sobre o caso.

Além da demissão de Galamba, o Chega defendeu que António Costa deve uma “explicação ao país solene e em primeira mão”.

O Ministério Público está a realizar buscas num processo que envolve os nomes João Galamba, João Matos Fernandes e Diogo Lacerda Machado. Em causa está uma investigação a negócios de hidrogénio e lítio em Portugal.