O PCP considera “que devem ser concluídos os apuramentos e retiradas as devidas consequências das conclusões a que se chegar”. Em causa está uma investigação a negócios de hidrogénio e lítio em Portugal.

7 Novembro 2023, 11h07

O PCP considerou, esta terça-feira, que devem ser apuradas e retiradas as “devidas consequências” na sequência das buscas no Ministério Público que envolvem o chefe de gabinete de António Costa e dois ministros do atual Governo.

“Sobre as notícias de buscas relacionadas com o processo dos negócios do lítio e hidrogénio, envolvendo o Governo, o PCP considera que devem ser concluídos os apuramentos e retiradas as devidas consequências das conclusões a que se chegar”, disse o partido liderado por Paulo Raimundo ao Jornal Económico.

O Ministério Público está a realizar buscar num processo que envolve os nomes João Galamba, João Matos Fernandes e Diogo Lacerda Machado.

As buscas decorrem na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e também nos Ministérios do Ambiente e das Infraestruturas, de Duarte Cordeiro e João Galamba. Em causa está uma investigação a negócios de hidrogénio e lítio em Portugal que a Procuradoria-Geral da República confirmou no início do ano.