C&A investe 12 milhões em Portugal e Espanha

No último ano, a C&A investiu mais de 12 milhões de euros em Portugal e Espanha tendo em vista a abertura de pontos de venda e transformação dos já existentes.

Segundo o comunicado enviado às redações, a marca de moda antecipa que, até ao final deste ano, o novo conceito de loja esteja implementado em cerca de 10% das 1500 lojas que detém no continente europeu. Ao longo de 2017, a C&A modernizou um total de 45 pontos de venda na Europa, seguindo este novo conceito de sucesso, tal como demonstram as vendas médias das lojas renovadas, 10% superiores.

Só em Portugal, a C&A remodelou quatro lojas ao longo do último ano. Loulé, Telheiras, Gondomar e Viseu foram as cidades escolhidas para a acolher o conceito que a marca tem vindo a desenvolver e que tem como ambição melhorar a experiência de compra.

”O objectivo do nosso plano de renovação, que está a assumir um esforço de investimento significativo em todos os mercados em que estamos presentes, é melhorar e simplificar a experiência de compra dos nossos clientes, adaptando os espaços C&A às suas necessidades. Na verdade, investimos mais do dobro do que em 2017. E, para 2019, contamos com planos igualmente ambiciosos”, adianta Domingos Esteves, director-geral da C&A para Portugal e Espanha.