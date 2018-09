O Relatório do Banco Mundial aponta que Cabo Verde está entre os três únicos países de África com melhoria na governança.

O documento revela que o Arquipélago aparece na segunda posição, com uma avaliação de 3.8, sendo ultrapassado apenas pelo Ruanda, que lidera o ranking a nível do Continente, com 4 pontos.

Neste relatório o Banco Mundial concluiu que a qualidade média das políticas e instituições nos países da África Subsaariana “permaneceu inalterada” no ano de 2017.

A avaliação é feita com base em 16 critérios, distribuídos em 4 categorias que abrangem a gestão económica, governação, políticas estruturais e políticas contra exclusão social em favor da equidade.

Os especialistas do BM deram conta de um ambiente global “mais favorável” em 2017 e notam que registou-se diminuição das restrições políticas.