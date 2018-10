Cabo Verde Fast Ferry recebeu proposta de compra e de injeção de 5 milhões de euros

A Cabo Verde Fast Ferry (CVFF), empresa que estabelece ligação marítima, recebeu uma proposta de aquisição e de injeção de capital de 5 milhões de euros, bem como garantia de liquidação dos 13 milhões de euros de empréstimos obrigacionistas.

A informação é avançada pela “Radio de Cabo Verde”, que ainda refere que a proposta vai ser analisada durante a Assembleia Geral de acionistas, que acontece no próximo dia 16 de outubro.

A proposta é de liquidação, em julho do próximo ano, da primeira tranche do empréstimo obrigacionista de cerca de um milhão e 900 mil euros e as próximas serem pagas mediante os termos do acordo, avaliados em mais de 10 milhões de euros.

Segundo a mesma fonte, os compradores da Fasty Farry estão interessados na compra das ações do Estado, que é o acionista maioritário, e em injetar 5 milhões de euros para relançar a empresa e ainda entrar no sector dos transportes marítimos em parceria com privados nacionais.

Nos últimos anos, a CVFF, detentora dos navios Liberdadi, Praia d’Aguada e Kriola, tem passado por uma situação financeira complicada. A empresa está em falência técnica com uma divida acumulada de 5 milhões e meio de euros, que a deixou fora do concurso de concessão única do transporte marítimo inter-ilhas que fechou na última sexta-feira.