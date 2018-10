”Cada vez mais nos afirmamos enquanto marca Oeste”. Pedro Folgado sobre o Congresso Empresarial do Oeste

O Congresso Empresarial do Oeste que decorreu na passada quarta feira, 3 de outubro, em Caldas da Rainha e contou com a presença de empreendedores da região, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste, Pedro Folgado.

Durante o Congresso o principal tema de debate foi a estratégia do Oeste para setores económicos vitais na região, nomeadamente o setor agroalimentar, economia do mar, indústria, comércio e serviço e turismo, mantendo sempre como ponto principal a sustentabilidade económica, social e ambiental.

Em conversa com o JE, Pedro Folgado avaliou o Congresso como ”muito positivo”, tendo revelado uma ”grande adesão por parte dos participantes, cerca de 500 inscrições, algo muito positivo”. Fez um balanço igualmente positivo da região, dizendo que o Oeste é uma área ”sustentável” e sublinhando que ”apesar de termos um longo caminho a percorrer, estamos a ir numa boa direção”.

No fundo, com este Congresso, esperava-se desenvolver o empreendedorismo e a economia de região e também o debate tentando ao máximo envolver os jovens empreendedores. ”Os jovens foram parte integrante do Congresso de modo a entender o futuro da região. São uma parte importantíssima em termos de formação e aprendizagens, fez todo o sentido estarem presentes”.

A organização do evento e o presidente afirmam ter expectativas positivas para o próximo Congresso, admitindo que ”foi feito o desafio de fazer um novo congresso em 2020 e, potencialmente, fazer um intercruzamento entre regiões para abranger mais pessoas.”