Cafôfo culpa PSD por descaracterizar o Mercado dos Lavradores

A culpa da descaracterização do Mercado dos Lavradores é do PSD, afirmou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, após a reunião camarária desta quinta-feira.

“O Mercado foi descaracterizado quando o PSD deslocalizou as marrocanorias para dentro do Mercado. Nós o que temos feito é manter a identidade do Mercado. A horto-fruticultura são a maior parte dos espaços atribuídos. Temos requalificado a parte das floristas, e temos promovido eventos”, disse Cafôfo.

O presidente da autarquia diz que o seu executivo tem feito investimento nos mercados municipais, como o da Penteada e o dos Lavradores, no sentido de os revitalizar.

O autarca anunciou ainda que o município está a preparar uma candidatura a fundos comunitários para requalificar uma parte do Mercado dos Lavradores, nomeadamente a praça do peixe, com “uma estrutura museológica”.