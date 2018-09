Cafôfo tem de reivindicar as suas ideias para a Madeira junto de Centeno, desafia Rui Barreto

Ler mais

Para Rui Barreto, líder do CDS-PP Madeira, desafiou o candidato do PS Madeira ao Governo Regional, Paulo Cafôfo, que reivindique as suas ideias para a Madeira, junto de Mário Centeno, Ministro das Finanças.

“Tem de começar a marcar golos, não pode ser só bolas ao poste”, afirmou Rui Barreto, ao mesmo tempo que desafiou Cafôfo a apresentar as suas propostas relativamente à mobilidade aérea, aos juros da dívida, ao novo hospital, e aos apoios aos regressados da Venezuela.

“Se tem ideias para a Madeira, se é do mesmo partido que governa o país, tem a belíssima oportunidade de pedir ao ministro das Finanças, que está a 15 dias de apresentar o Orçamento, para que concretize nessa proposta todas as medidas que anunciou”, clarifica o líder do CDS-PP.

Rui Barreto diz ser necessário a Cafôfo concretizar as suas medidas de fundo para a Madeira junto da República.

Foi ainda anunciado por Rui Barreto a chamada da secretária regional da Cultura e Turismo, Paula Cabaço, à Assembleia Regional para esclarecer sobre a estratégia para o turismo da Madeira.

O centrista diz que os sinais de recuo nas receitas do sector se devem a um Governo Regional que em vez de ser “preventivo é reactivo” dando esta área como “um dado adquirido”.

Rui Barreto reivindicou ainda mais reforço nas verbas para o turismo.

“Não é possível que o Governo Regional não entenda que numa região em que 20% da riqueza advém do turismo, 25% da mão-de-obra tem ligação ao turismo e às atividades associadas, que arrecada cerca de 400 milhões de euros em proveitos, apenas tenha uma verba de 15 milhões de euros para a promoção”, alerta o centrista.

Rui Barreto chama a tenção para os “sinais manifestamente preocupantes” no turismo da Madeira que se devem à recuperação de mercados do norte de África, e ainda à falência de três companhias áreas, do mercado alemão e inglês, que são muito importantes para a Região.