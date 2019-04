BPI e John Deere reforçam parceria para o financiamento da aquisição de máquinas agrícolas

O BPI e a John Deere assinaram a renovação do seu protocolo de colaboração para facilitar o financiamento da aquisição de máquinas e alfaias agrícolas da marca norte-americana, com vista “a apoiar os agricultores portugueses nos seus investimentos destinados à modernização da produção agrícola”.

“No âmbito da parceria, nos últimos cinco anos, foi apoiada a aquisição de 1.734 tratores, correspondentes a um montante global de financiamento de 72,5 milhões de euros”, diz o banco em comunicado.

Em 2018, foram vendidos 605 tratores novos da John Deere em Portugal, mercado onde a marca lidera as vendas de tratores do segmento de mais de 100 cv. A John Deere pretende prosseguir a sua trajetória de sucesso e continuar a apostar nas culturas de elevado valor, na agricultura de precisão e no aproveitamento dos projetos de regadio do Alqueva.

O banco do grupo La Caixa revela que em 2018, continuou a consolidar a sua posição no apoio à Agricultura, contribuindo para a inovação e internacionalização do setor, disponibilizando uma oferta diversificada de soluções adequadas às necessidades destas empresas e mantendo a liderança nas principais linhas de crédito para o apoio aos agricultores. O BPI reclama ser o líder em número total acumulado de garantias emitidas pela Agrogarante, com uma quota de 22,3%; ser o nº1 no número total de pedidos de adiantamentos de subsídios à exploração concedidos pelo IFAP e validados pela CAP, com uma quota de 55%.

O BPI é ainda o nº 1 no montante total de crédito de campanha concedido ao abrigo da Linha IFAP Curto Prazo, aos setores da agricultura, pecuária e silvicultura, com uma quota de 63%.

O banco vai também patrocinar a 8.ª Edição do Prémio Nacional de Agricultura e continuar a apoiar os principais eventos nacionais do setor, como a Feira Nacional da Agricultura, a Ovibeja e outras iniciativas associadas à agricultura, à pecuária, à floresta e ao mar.