Banco de Investimento da Caixa é uma das entidades que entregaram à Parpública propostas para assessorar a privatização da companhia aérea, mas a queda do Governo deverá colocar a operação em stand by até 2024.

10 Novembro 2023, 14h30

A Parpública não parou o processo de escolha dos assessores financeiros e jurídicos para a privatização da TAP, apesar da crise política materializada pela demissão do primeiro-ministro, António Costa. Ao que o Jornal Económico apurou, o processo de escolha dos assessores não foi suspensa e a Parpública já tem em cima da mesa propostas do Caixa Banco de Investimento (BI) e de vários outros players nacionais e internacionais.

No entanto, a queda do Governo deverá complicar o processo e levar à sua suspensão, pelo menos até ao final de 2024. Para o managing partner da boutique Optimal Investments, o mais provável será a operação ficar em stand by e avançar apenas se das próximas eleições surgir uma maioria estável de centro-esquerda ou de centro-direita (ver entrevista no Especial Líderes da Assessoria Financeira, que publicamos com esta edição do Jornal Económico).

Em todo o caso, a Parpública já tem para análise as propostas de vários candidatos à assessoria desta operação que, a concretizar-se, será a maior dos últimos anos em Portugal. Não é claro, porém, que as propostas entregues nesta fase venham a ser tidas em conta pelo próximo Governo, se este decidir avançar com a privatização nos moldes que foram definidos pelo Executivo liderado por António Costa.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor