Caixa e Bank of China assinam protocolo para emissão de ‘panda bonds’ de Portugal

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Bank of China vão assinar um protocolo para estruturar e colocar uma emissão de panda bonds de Portugal. A notícia é avançada pela agência Reuters esta quarta-feira, citando declarações do presidente do banco público.

Num encontro entre Xi Jinping e António Costa, Paulo Macedo disse que as duas entidades bancárias têm vindo a trabalhar “na estruturação e emissão de dívida pública portuguesa em renminbis – os panda bonds”.

“Este protocolo vem formalizar todos os esforços e compromissos de desenvolver, estruturar naquilo que é a organização da operação, a sua estruturação e depois colocação”, disse o CEO da CGD. Segundo Paulo Macedo, o acordo ainda não tem uma data definida mas deverá avançar “em breve”.

O Bank of China assinou também “facilidades de crédito dadas à CGD para exportadores portugueses, que necessitem de garantias na China”, de acordo com a informação transmitida pelo presidente da Caixa.