Caixa Geral de Depósitos atinge lucros de 369 milhões até setembro

A Caixa Geral de Depósitos apresentou lucros de 369 milhões de euros até setembro, de acordo com informação prestada à CMVM. Este valor compara com prejuízos de 47 milhões em setembro de 2017.

Os resultados do terceiro trimestre de 2018 confirmam o progresso na rendibilidade da CGD e constituem os melhores resultados dos últimos anos. Recorde-se que entre 2011 e 2016, a CGD não apresentou lucros, tendo apenas registado resultados líquidos positivos de 52 milhões em 2017. Por comparação ao segundo trimestre de 2018, a CGD aumentou os lucros em 38%.

A atividade doméstica contribuiu em mais de 66% para os resultados líquidos com 246 milhões de euros. Já a atividade internacional, que gerou 123 milhões, destaque para o BNU Macau, a contribuir com 49 milhões de euros em lucros.

O ROE (rentabilidade do capital próprio) atinge os 6,7%, acima da meta dos 5%.

Entre janeiro e setembro de 2018, os custos de estrutura cairam 12%, em termos homólogos, de acima de mil milhões de euros para 739 milhões. Em igual período, destaque para a redução de 9% nos custos correntes com pessoal, que se inserem no programa de redução dos quadros do banco, de 461 milhões para 419 milhões de euros.

Com 7.750 colaboradores na atividade doméstica, a CGD estará assim perto de atingir o objetivo de reduzir o número de colaboradores até ao final do ano, o mesmo sucedendo com número de agências com atendimento presencial, cujo objectivo passa por manter 511 agências.

O Resultado de Exploração Core sobe 23% face ao período homólogo do ano passado, beneficiando da subida da margem financeira em Portugal e das comissões, bem como da queda dos custos operativos. No acumulado até setembro, Resultado de Exploração Core ascendeu aos 554 milhões de euros. A melhoria da qualidade dos ativos, com redução do rácio NPL para 9,6% (considerando a venda de carteira de malparado ja concluída em outubro) e reforço do nível de cobertura.

O Cost-to-income, excluindos os custos não correntes e calculado dividindo os custos de estrutura pela margem financeira e as comissões líquidas, alcançou os 56%, no acumulado do ano, em linha com a estratégia do banco.

Com 26% da quota de mercado dos depósitos em Portugal até agosto de 2018, a CGD diz que é líder nacional neste segmento, o mesmo acontecendo na concessão de crédito, com uma quota de mercado de 20%, em igual período.

No acumulado de 2018, os recursos totais de clientes cresceram 3,1%, para os 70.968 milhões de euros. Entre estes, 75% advêm de depósitos (50.4 mil milhões), com destaque para os clientes particulares, com depósitos no valor de 42.4 milhões de euros (79% do total dos depósitos), seguindo-se as empresas (7.3 milhões) e SAP e Intitucionais (3.7 milhões).

Quanto à concessão de crédito a clientes em Portugal, a CGD concedeu 40.980 milhões de euros entre janeiro e setembro de 2018, um aumento de 2,8% (1.1 mil milhões), em termos homólogos.

Paulo Macedo destacou na apresentação de resultados a subida do rating da Moody’s em dois níveis de Ba3 para Ba1 em outubro. Num ano a CGD viu o seu rating subir em três níveis.

