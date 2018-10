Câmara de Grândola desafia Vanguard/Amorim a investir no Carvalhal

A Câmara Municipal de Grândola pronunciou-se sobre o fecho do contrato de promessa de compra e venda dos ativos da Herdade da Comporta, dizendo esperar que “os novos proprietários possam concretizar os importantes investimentos previstos para o concelho de Grândola – mais concretamente na freguesia de Carvalhal, contribuindo desta forma para o desenvolvimento, sustentável e harmonioso, do território e para a afirmação e reforço do concelho de Grândola enquanto destino turístico de excelência”.

Hoje foi noticiado que o consórcio Vanguard Properties e Amorim Luxury assinou um contrato e promessa de compra e venda dos ativos do Fundo da Herdade da Comporta, na passada terça-feira.

A assembleia-geral que irá decidir a venda da Herdade da Comporta ao consórcio Vanguard Properties e Amorim Luxury está prevista realizar-se a 27 de novembro.

A Câmara Municipal de Grândola disse ainda que “teve conhecimento, através da Comunicação Social, da assinatura de contrato de promessa de compra e venda dos ativos imobiliários da Herdade da Comporta – com o consórcio Amorim Luxury e Port Noir Investments”.