Câmara do Funchal promove concurso de vídeo sobre Igualdade de Género

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a promover a quinta edição do “Caminhando para a Igualdade”, um concurso de vídeo que visa fomentar, reconhecer, premiar e difundir a criatividade e o gosto pela criação audiovisual como forma de consciencializar sobre a temática da Igualdade de Género.

As candidaturas estão abertas até 30 de setembro e os prémios serão entregues entre 19 e 23 de outubro, no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade 2020, sendo que o prémio destinado ao vencedor ascende aos 500 euros.

O formulário de candidatura e todas as informações estão disponíveis no site oficial da CMF.