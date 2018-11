Campanha Clean Up The World recolheu 1900 kg de lixo no Funchal

A campanha Clean Up The World, um dos programas ambientais das Nações Unidas, recolheu cerca de 1900 kg de lixo no Funchal, durante setembro, e contou com cerca de 1000 voluntários. No âmbito desta iniciativa foram distinguidas 50 entidades.

“Pensar Globalmente, Agir Localmente foi o lema desta campanha, retratando bem os seus objetivos, ou seja, sensibilizar toda a população para a limpeza e conservação do meio ambiente, através de uma ação tão impactante como a recolha de lixo em zonas públicas”, explicou Idalina Perestrelo, vereadora na Câmara Municipal do Funchal

O município do Funchal associou-se à campanha Clean Up The World, através do programa ‘Limpar o Funchal do Mar à Serra’, na qual participaram 20 estabelecimentos de ensino, envolvendo ainda 628 crianças e adolescentes e 73 adultos, bem como 12 entidades privadas, 8 Juntas de Freguesia, 4 Ginásios e Centros Comunitários e 6 Conjuntos Habitacionais do concelho.

“A campanha teve uma forte componente pedagógica, dando continuidade às múltiplas ações de Educação Ambiental que a Autarquia desenvolve ao longo do ano”, defendeu a autarca.