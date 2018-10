Campanha ‘Fica a dica’ alerta jovens para fraudes online

O Banco de Portugal (BdP), quer alertar os jovens para as possíveis fraudes cometidas pela internet. Através da campanha ‘Fica a dica’ o BdP chama atenção para as medidas que os adolescentes devem tomar, caso suspeitem que estão a ser vítimas de fraude online.

Essas situações podem ocorrer quando são realizadas operações bancárias, pagamentos pela internet ou por telemóvel. Em caso de dúvida, a melhor opção é fechar a janela da operação e esclarecer a situação com os pais e o próprio banco.

Se desconfias de fraude, age rapidamente

Contacta de imediato o teu banco através dos contactos que este te indicou ou através do contacto constante da lista de emissores dos cartões de pagamento, disponível no site do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário. Pede de imediato para cancelarem as credenciais de acesso ao homebanking ou, se for o caso, do cartão. Por último, participa a situação fraudulenta ao órgão de polícia criminal mais próximo (PSP, GNR ou PJ), ou ao Ministério Público.

Se perderes o cartão, participa o desaparecimento

Se tiveres perdido o cartão, se tiver sido roubado, furtado ou apropriado de forma indevida por alguém, ou se suspeitares que o mesmo foi clonado ou falsificado, contacta a entidade que o emitiu.

Fica a conhecer os teus direitos e deveres

Se forem realizadas operações de pagamentos que não autorizaste, podes ter de pagar até a um máximo de 150 euros. Se tiveres mentido ou não tiveres cumprido as regras de segurança, o valor a pagar é superior a 150 euros. No caso de ter havido perda, roubo ou apropriação indevida das credenciais de acesso ao homebanking ou do cartão e caso tenhas avisado o teu banco sobre isso, não poderás ser chamado a pagar os valores que forem movimentados sem autorização depois desse alerta.