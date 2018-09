Cancelamentos de voos e estratégia da TAP. O que vai marcar a estreia de Antonoaldo Neves hoje no Parlamento?

Antonoaldo Neves, CEO da TAP, estreia-se hoje, dia 13 de setembro, numa audição perante a Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, para explicar os motivos dos recentes cancelamentos dos voos da companhia aérea nacional.

Além desta questão, devido a requerimentos interpostos pelos grupos parlamentares do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, Antonoaldo Neves terá também de explicar a futura estratégia da empresa para o setor.

O serviço público de ligação aérea entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira serão outra questão em que o atual CEO da TAP terá de prestar esclarecimentos aos deputados.