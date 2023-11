A incerteza perante a atualidade política marcará estes Conselhos Consultivos Regionais que, na sua agenda, contemplam, entre outras matérias, os pontos substantivos do Acordo de Rendimentos no âmbito da Concertação Social 2023, assim como o ponto de situação da implementação e execução do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) e do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR).

8 Novembro 2023, 21h15

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) arranca já esta quinta-feira com uma nova ronda de Conselhos Consultivos Regionais – um ciclo de reuniões anuais com as suas estruturas locais que percorre diversos pontos do País, com o objetivo de auscultar de forma próxima os Agricultores portugueses.

O périplo começa esta quinta-feira, no Ribatejo, com uma crise política imprevista como pano de fundo. A incerteza perante a atualidade política marcará estes Conselhos Consultivos Regionais que, na sua agenda, contemplam, entre outras matérias, os pontos substantivos do Acordo de Rendimentos no âmbito da Concertação Social 2023, assim como o ponto de situação da implementação e execução do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) e do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) – “matérias cujo andamento poderá ser afetado pela situação de impasse e instabilidade governativas”.

“Para além da discussão de temáticas específicas relativas a cada região, assuntos como o acesso à formação profissional no âmbito do programa FE+Digital e a ações de formação-ação para pequenas e médias empresas, também serão abordadas”, avança a CAP.

“Com o objetivo de ouvir e debater, de forma próxima e direta, os Agricultores portugueses, consultando-os e esclarecendo-os sobre diversas matérias relacionadas com o setor, este périplo decorre este ano num cenário de grande instabilidade política, atendendo à demissão do Primeiro-Ministro e à possível dissolução da Assembleia da República – numa altura em que deveria decorrer, com normalidade, a discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2024, ao mesmo tempo que se aguarda a aplicação de medidas muito relevantes para o setor agroflorestal português”, lê-se no comunicado.

“Naturalmente apreensiva, mas sempre segura da vitalidade dos processos institucionais e democráticos, a CAP arranca, já a partir desta quinta-feira, dia 9 de novembro, no Ribatejo, em Vila Franca de Xira, este ciclo de reuniões. Estão já agendados os Conselhos Consultivos Regionais seguintes: Oeste (Óbidos), no dia 15 de novembro; Baixo Alentejo e Algarve (Grândola), a 17 de novembro; no dia 20 de novembro, a reunião relativa ao Alto Alentejo (Assumar, Monforte); em dezembro, seguem-se os conselhos do Centro (Castro Daire), no dia 14; no dia 11, prosseguem para a região de Entre Douro e Minho (Paredes de Coura); e, finalmente, a 12, para Trás-os-Montes (Alijó)”, detalha a confederação.

Estes encontros contam com a participação do Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça e Moura, do Secretário-Geral da Confederação, Luís Mira, e do Departamento Técnico da Confederação. Para a CAP, desde sempre, este encontro anual reveste-se da máxima importância para a dinâmica inerente ao movimento associativo e para a articulação com as várias estruturas regionais.