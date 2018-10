Capturado líder de associação criminosa que operava no Norte do País

Foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) o líder de uma associação criminosa responsável por crimes violentos a carrinhas de transporte de valores e outros crimes contra a propriedade no Norte do País.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, em inquérito titulado pelo DIAP-Porto, procedeu, em julho do corrente ano, à desarticulação de uma estrutura criminosa de âmbito transnacional, designadamente com o Reino de Espanha, com a finalidade da prática de crimes contra a propriedade”, revela a PJ em comunicado.

O líder da associação criminosa tinha sido sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, medida também aplicada aos restantes elementos detidos integrantes da referida estrutura criminosa.

Segundo a PJ, pouco dias após a aplicação da medida de coação, o visado ausentou-se da residência para local incerto, tendo sido entretanto detetado e localizado, na cidade de Madrid, no aeroporto de Barajas, no momento em que embarcava com destino ao Brasil de onde é natural e nacional, tendo sido detido em cumprimento de Mandado de Detenção Europeu.

O detido, de 36 anos de idade, já condenado em Portugal por crime de natureza patrimonial, está agora indiciado pelos crimes de associação criminosa, tráfico de estupefacientes, roubo e furto de veículos.

Entregue às autoridades portuguesas, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.