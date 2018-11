Carlos Costa defende que Fundo Único de Resolução tenha capacidade de fornecimento de liquidez em resolução

“Embora possamos afirmar que na área do euro estamos hoje mais bem equipados para dar resposta a crises futuras, subsistem ainda riscos devido à incompletude da União Bancária. Hoje, decisões de supervisão e resolução são na sua maioria europeias, enquanto o garante último da estabilidade financeira permanece nacional, com ferramentas limitadas para agir”, referiu o Governador do Banco de Portugal.

Por isso considera “fundamental que, no prazo mais curto possível, se estabeleça um mecanismo europeu de garantia de depósitos, uma backstop [uma rede de segurança] para o Fundo Único de Resolução (FUR) e capacidade de fornecimento de liquidez em resolução”.

Carlos Costa falava na conferência sobre os 4 anos de mecanismo único de supervisão, que pretende debater lições e desafios futuros.

O Governador do Banco de Portugal, recordou que “em junho de 2012, o ex-Governador do Banco de França, Christian Noyerii, e eu próprio, na mesma data, apelámos à criação de uma União Bancária dotada de um mecanismo de supervisão comum. Em 4 novembro de 2014, a entrada em funcionamento do Mecanismo Único de Supervisão (MUS) consubstanciou o repto que lançámos anos antes”.

“É, pois, com particular satisfação que quatro anos volvidos vejo um sistema em funcionamento pleno, justificando-se, no momento de passagem de testemunho da Chair do Supervisory Board, um agradecimento a Danièle Nouy por todo o trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos anos e pelo seu contributo decisivo para o sucesso deste projeto”, referiu o Governador.

Danièle Nouy tem insistido ao longo destes quatro anos na necessidade de o MUS ser “tough and fair”. “A sua perseverança foi essencial ao estabelecimento da identidade e credibilidade que hoje todos reconhecemos ao MUS”, acrescentou.

“Hoje, o relacionamento com o MUS faz parte do dia-a-dia do sistema bancário europeu, mas há quatro anos, Danièle Nouy e a sua equipa enfrentaram a tarefa hercúlea de criar de raiz uma nova instituição europeia – diria, um quase milagre”, disse ainda.

Carlos Costa lembrou que ao mesmo tempo que se recrutavam e formavam as novas equipas de supervisão, “efetuava-se uma Avaliação Completa (Comprehensive Assessment) aos maiores bancos europeus – que iriam ser sujeitos à supervisão do MUS –, consubstanciada numa análise da qualidade dos ativos e na realização de testes de esforço”.

“Hoje pode parecer fácil, mas há quatro anos o desafio era colossal e sem paralelo”, afirmou.

Além dos desafios logísticos, a criação do MUS enfrentou desafios organizacionais “ao nível de relacionamento e criação de elos de confiança com as autoridades de supervisão nacionais, e

ao nível de implementação da legislação que estava a ser produzida e implementada ao mesmo tempo, designadamente relacionada com requisitos prudenciais; poderes, instrumentos e exercício de supervisão; e o enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito”, disse o Governador.

“A primeira prioridade do MUS foi o restabelecimento da confiança no sistema bancário europeu profundamente abalado com as várias vagas de crises que a Europa enfrento”, referiu.

Tal tem expressão num conjunto de métricas relevantes desde o Comprehensive Assessment, como o aumento dos rácios de capital. O rácio CET1 aumentou 2,6 pontos percentuais entre o fim de 2014 e o segundo trimestre de 2018; e a redução dos créditos não produtivos (non performing loans, NPLs) – de 958 mil milhões de euros para 657 mil milhões de euros (entre o fim de 2014 e o segundo trimestre de 2018), o que corresponde a um rácio médio de NPL de 4,4%.

“Conforme referia recentemente o Presidente Draghi, a supervisão europeia trouxe um conjunto de benefícios importantes quando comparada com o sistema fragmentado de supervisores nacionais ao harmonizar as práticas de supervisão, adotar uma perspetiva de todo o sistema ao monitorizar e mitigar os riscos, e reduzir a fragmentação do quadro operacional de supervisão”, lembrou.

O Governador salientou um conjunto de iniciativas do MUS ao longo dos últimos anos relacionadas com “a harmonização do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP); as avaliações da adequação e idoneidade, e os trabalhos relacionados com os créditos não produtivo.

Carlos Costa defendeu o MUS por ter feito um” trabalho manifestamente positivo pelo rigor acrescido e maior grau de intrusão e pela melhoria da governação que impôs, ao focar-se numa cultura de risco transversal, que questiona sistematicamente a sustentabilidade da banca no presente e no futuro em termos de procedimentos e de modelo de negócio”.

Para o futuro o Governador explicou que no período transitório, “o apetrechamento das autoridades europeias e nacionais para garantir a estabilidade dos sistemas financeiros nacionais, regionais e europeu são um fator crítico e decisivo da aceitação pública do processo de integração europeia e de legitimação democrática”.

“Apesar de ser sempre difícil antecipar de onde vão surgir novos elementos de perturbação da estabilidade, alguns começam a perfilar-se no horizonte, seja no shadow banking, nas áreas do branqueamento de capitais, ou no mundo ainda desregulado das FinTechs e do desenvolvimento digital”, alertou o Governador.

“O facto de alguns grandes bancos ‘tradicionais’, sujeitos a regulação intensa, valerem hoje menos em bolsa do que algumas FinTechs dá uma ideia das novas potenciais fontes de risco”, avisa Carlos Costa.

“Acresce que o digital não é o único grande desafio imediato. Permanece na agenda a gestão dos créditos não produtivos em balanço e o cumprimento de requisitos regulatórios muito mais exigentes (designadamente em sede de MREL)”, refere.

Por outro lado Carlos Costa diz que o desaparecimento da fragmentação no mercado financeiro europeu c”omporta um conjunto de desafios que não podemos ignorar”.

O debate europeu atual “centra-se na maior harmonização de regras através da remoção de opções e discricionariedade nacional que ainda subsiste, bem como no recurso a Regulamentos Comunitários de aplicação direta em vez de Diretivas que requerem transposição nacional”.

“Tal harmonização é vista como necessária à integração financeira transfronteiriça, potenciadora de maior partilha de risco no espaço europeu”, disse o Governador que antevê uma “concomitante aceleração de movimentos de concentração bancária transfronteiriça será neste contexto uma realidade a prazo”.

Esse processo de concentração será tão mais rápido quanto menos preparados estiverem os bancos para concorrer no espaço europeu, adianta.

“Ao nível nacional, importará avaliar quais as necessidades de investimento e onde apostar para concorrer num mercado em que a delimitação da fronteira nacional é cada vez menos relevante, tendo como pano de fundo a discussão sobre a localização dos centros de decisão”, referiu.

Carlos Costa aproveitou para falar dos desafios do futuro presidente do MUS, expressos “nas prioridades que o candidato a Chair do Supervisory Board, Andrea Enria, identificou, aquando da sua audição no Parlamento Europeu na semana passada”.

“Prioridades essas que são um continuar do trabalho de Danièle Nouy, e estão em linha com as prioridades identificadas pelo MUS para 2019”, disse.

“Com o benefício da experiência dos últimos anos, sugeriria como matéria de reflexão adicional a necessidade de densificar o processo decisório do MUS (por exemplo através da constituição de Comités intermédios com o devido escalar para o Supervisory Board), e a necessidade de se separar claramente supervisão de regulação”, disse o Governador.