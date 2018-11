Numa era marcada pela incerteza, na qual as paixões nacionalistas voltaram a ganhar fôlego, as relações de poder entre as grandes potências mudaram e os eleitores redirecionam votos para novos partidos, fora do establishment, o novo livro de Carlos Gaspar é um contributo para uma leitura do mundo político atual. O investigador do Instituto Português das Relações Internacionais (IPRI) e professor universitário homenageia o filósofo, cientista político e jornalista Raymond Aron, no livro “Raymond Aron e a Guerra Fria”, publicado pela Alêtheia Editores, e traz à luz dos nossos dias através do passado, pistas para o futuro.

Em entrevista ao Jornal Económico, Carlos Gaspar explicou a necessidade de dar a conhecer a vida de Aron como uma ferramenta útil naquele que considera ser o regresso dos demagogos,” tal como foi a Guerra Fria”, época em que o intelectual francês viveu.

