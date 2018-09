Carlos Ramos, o árbitro rígido que nunca perde a calma

Ler mais

Os dias seguintes à final feminina do US Open em ténis não foram fáceis para o árbitro português Carlos Ramos. Segundo o jornal “L’Equipe”, Ramos fechou-se no hotel em Manhattan, Nova Iorque, para evitar qualquer tipo de problemas. De qualquer forma, se ligou a televisão, terá sido impossível fugir ao assunto que correu mundo. “Estou bem, tendo em conta as circunstâncias. É uma situação chata, mas arbitragem à la carte não existe. Não te preocupes comigo!”. As declarações fazem parte de um artigo publicado no “Tribuna Expresso”, pelo jornalista Miguel Seabra, depois da polémica com Serena Williams durante a final feminina do Open dos Estados Unidos. Carlos Ramos, de 47 anos, nasceu em Moçambique. Tirou o primeiro curso de arbitragem em 1987 e adquiriu o primeiro nível (distintivo branco) da Federação Internacional de Ténis em 1991. Dez anos mais tarde, passou a integrar o restrito grupo de árbitros ITF/Grand Slam Officials: já dirigiu as finais de singulares masculinos (além de outras finais, femininas e pares) nos quatro torneios do Grand Slam (Open da Austrália; Roland Garros, em França, Wimbledon, em Inglaterra; e US Open), nos Jogos Olímpicos e nas finais da Taça Davis e Fed Cup.

Calmo, educado e respeitador

Sobre o facto de o encontro frente a Serena ter sido jogado em solo americano, o empresário João Lagos, afirma que houve “uma atitude espontânea do público e que foi demasiado bairrista”, sublinhando que “toda aquela cena, não há ponta por onde se lhe pegue. O público não ouve àquela distância um atleta a chamar ‘ladrão’ e ‘mentiroso’ a um árbitro, e então acham que ele é que tem de levar com as culpas todas em cima, quando ele ajuizou muitíssimo bem”, concluindo que a atitude de Serena Williams não foi mais do que um “último recurso para desestabilizar a adversária”.

Quem também defende o juiz português é Pedro Keul, comentador de ténis no canal televisivo Eurosport. “É um excelente árbitro e tanto na cadeira [de árbitro] como cá fora é uma pessoa muito bem educada e respeitadora. Nunca o vi ter um problema como este da Serena, mas mesmo nesta situação ele nunca perdeu a calma”, refere.

Sobre as acusações de racismo e sexismo mencionadas pela jogadora, e pela imprensa americana, Pedro Keul, refere que “são tentativas que a Serena [Williams] trouxe para o court para tentar justificar o comportamento do árbitro, mas não tem razão nenhuma”, dando o exemplo de uma situação ocorrida no Open dos Estados Unidos de 2017.

“O Fábio Fognini [jogador italiano] chamou imensos nomes a uma juíza (Louise Engzelle) e, na altura, só levou um ponto de penalização. Após o fim do jogo, os juízes foram rever as gravações e perceberam que ele usou expressões em italiano gravíssimas e desclassificaram-no”, explica o comentador de ténis, que acredita que no circuito feminino existe “uma maior flexibilidade” e que “as jogadoras são mais protegidas. Num torneio do grand slam, onde o mediatismo é muito maior, aí os exemplos têm de ser os melhores e a WTA (Associação de Ténis Feminino) esteve muito mal no comunicado, mas percebe-se porque está a proteger as suas ‘estrelas’”, salienta.