Carlos Tavares convida Dulce Mota para administradora com a rede de retalho do Montepio

A atual presidente executiva do ActivoBank foi convidada por Carlos Tavares e aprovada internamente para administradora executiva da Caixa Económica Montepio Geral. O processo está no Banco de Portugal para avaliação.

Dulce Mota será administradora executiva para a rede de retalho, segundo revelou fonte próxima do processo ao Jornal Económico.

A notícia foi entretanto já divulgada pelo Eco.

Dulce Costa assume o pelouro que hoje pertence a Nuno Mota Pinto, que por sua vez assume outro pelouro, o da análise de crédito, que agora é obrigatório estar separada da área comercial e da área de risco. Nuno Mota Pinto, que chegou a ser proposto para CEO do Montepio, fica também administrador do Montepio Banco de Investimento que vai passar a ser um banco de empresas.

Falta ainda o processo mais importante, a escolha de um Chairman para que Carlos Tavares deixe de acumular as duas funções (CEO e Chairman). O actual presidente do Banco Montepio terá de apresentar um nome ao Banco de Portugal para cumprir o prazo dado pelo supervisor que é até ao fim de janeiro.

Foi autorizada pelo Banco de Portugal “a prorrogação, por quatro meses, do prazo concedido para que Carlos Manuel Tavares da Silva exerça em simultâneo os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente da Comissão Executiva da CEMG”.

Dulce Mota tinha sido nomeada CEO do ActivoBank há apenas um ano.

A Caixa Económica vai passar a Banco Montepio no início do ano, uma vez que acaba o prazo de não oposição à marca no final de dezembro.

(atualizada com pelouros de Nuno Mota Pinto)