O prazo dado pelo Banco de Portugal para Carlos Tavares acumular as funções de Presidente do Conselho de Administração (‘Chairman’) e de Presidente da Comissão executiva (CEO) do Montepio, acaba hoje e não há ainda nenhuma proposta de nome em avaliação no Banco de Portugal para o exercício da função de ‘Chairman’. Resultado: o presidente do Montepio pediu ao Banco de Portugal uma prorrogação do prazo que lhe foi concedido em março, para acumular as duas funções. Segundo as nossas fontes, foram pedidos mais quatro meses, mas essa informação não foi possível confirmar.

O que se passou é que o nome de Álvaro Nascimento, que tinha sido escolhido por Carlos Tavares para a função de ‘Chairman’, não passou no crivo dos membros do Conselho Geral. Apesar de informalmente ter sido do agrado do supervisor, este nome não obteve o consenso dos membros daquele órgão social da Associação Mutualista.

