Carlos Tavares vai lançar Banco de Investimento para PME e vai mudar marca da CEMG

O presidente da Caixa Económica Montepio Geral anunciou que vai ressuscitar o Montepio Investimento como banco de empresas e banco de investimento.

O banco está praticamente desativado, só tem cinco pessoas, e a anterior administração tinha previsto desativá-lo e vender o alvará, mas Carlos Tavares anunciou que vai reinventar o Montepio Investimento.

Vai ser um banco de empresas para as PME e middle market, que vai oferecer a estas empresas uma gama de serviços relacionados com a capitalização das empresas.Vai oferecer às PME instrumentos de capital e de colocação de dívida, mas também serviços de assessoria financeira e prestação de informação sobre mercados. Tudo serviços que normalmente não estão disponíveis para PME..

Carlos Tavares explicou que estas empresas continuam excessivamente endividadas à banca, o que vai notar-se quando os juros subirem.

O Corporate banking e investment banking são as duas principais áreas de um banco que vai recrutar duas dezenas de pessoas nesta área, e vai absorver a área de banca de empresas que está hoje na Caixa Económica.

Carlos Tavares vai mudar designação comercial da Caixa Económica

Afinal alguma coisa vai mudar no nome do banco. Não vai passar a ser só Caixa Económica, como queria José Félix Morgado, e não vai perder o nome Montepio. Mas vai mudar de marca. O nome do banco vai mudar nos balcões. Carlos Tavares não disse o nome que vai adoptar para a instituição. Mas deixou no ar que poderá passar a Banco Montepio.

O CEO disse ainda que vai abrir 10 balcões em território menos urbanos, em zonas de pouca cobertura e com pouca proximidade com outros bancos.

Vão ainda mudar os horários de alguns balcões em função da necessidade dos clientes (como o faz o ActivoBank). Por exemplo, ao sábado de manhã ou em horários mais tardios nos centros comerciais.

O banco vai ainda concentrar a atividade de gestão de ativos na Montepio Valor e o Leasing e o Consumer Finance (crédito ao consumo) no Montepio Crédito.

O objetivo é o foco nos particulares, nas empresas (PME) e na economia social.

Estas reestruturações serão concretizadas este ano.

Na área internacional o banco está a reavaliar, mas o objetivo é deixar de ser maioritário nas subsidiárias estrangeiras. Moçambique está em curso a venda à Arise e Angola está a ser avaliado.

