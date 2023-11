A Carris, o Metropolitano de Lisboa e a CP voltam a disponibilizar este ano o “Passe de Transporte Web Summit” com viagens ilimitadas de um, três ou cinco dias, durante o evento que começa na segunda-feira.

A Carris, o Metropolitano de Lisboa e a CP voltam a disponibilizar este ano o “Passe de Transporte Web Summit” com viagens ilimitadas de um, três ou cinco dias, durante o evento que começa na segunda-feira.

Os passes podem ser comprados ‘online’ até sexta-feira, têm valores de 9,50 euros para um dia, 19 euros para três dias e 26 euros para cinco dias e vão permitir utilizar os serviços de metro, autocarro, elétrico, ascensores e elevador e comboios urbanos das linhas de Sintra, Cascais, Azambuja e Sado.

Entre os dias 11 e 14 de novembro, os passes também poderão ser adquiridos no aeroporto de Lisboa, junto à tenda de acreditação do evento, e, nos dias 14 e 15, na estação do Oriente, no piso do Metropolitano, com valores de 22 euros para três dias e 30 euros para cinco dias.

Durante o evento, a Carris vai disponibilizar uma carreira para fazer o trajeto entre a Estação do Oriente e a Praça do Comércio, com um intervalo médio de passagem de 22,5 minutos.

As primeiras e últimas viagens a sair da Praça do Comércio vão realizar-se às 08:00 e às 20:00, respetivamente, enquanto as primeiras e últimas que partem da Gare do Oriente estão marcadas para as 08:25 e as 20:45.

No serviço regular da Carris, as carreiras 744 e 783 fazem o percurso do aeroporto até ao centro de Lisboa, as carreiras 705 e 744 fazem o percurso entre o aeroporto e a Web Summit (saída na Estação do Oriente) e as carreiras 708, 728, 744, 759, 782 e 794 entre o centro de Lisboa e a Web Summit.

Para os eventos Night Summit, a Carris disponibiliza carreiras no Hub Criativo do Beato, dia 13 (728 na Avenida Infante D. Henrique e 210 na Rua do Grilo), no Pátio da Galé, dia 14 (728, 732, 735, 736, 760, 774, 781, 15E, 206, 207, 208, 210) e no Pavilhão Carlos Lopes, dia 15 (702, 711, 712, 723, 727, 732, 736, 744, 746, 748, 753, 783, 207).

A 8.ª edição da Web Summit em Lisboa vai decorrer entre os dias 13 e 16 de novembro e espera-se a participação de 2.600 ‘startups’ e de cerca de 70 mil pessoas.

No final de outubro foi anunciado que Katherine Maher será a nova CEO da Web Summit, após o fundador, Paddy Cosgrave, se ter demitido quando várias empresas cancelaram a sua participação no evento devido às suas afirmações sobre Israel.

A cimeira tecnológica nasceu em 2010 na Irlanda e passou a realizar-se em Lisboa em 2016, onde deverá manter-se até 2028.