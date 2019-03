Carro a gasolina? Aproveite para abastecer, preços vão subir pela sétima semana seguida

Se tiver um carro a gasolina, prepare-se para abastecer este fim de semana, pois os preços sobem nas bombas de combustível portuguesas na segunda-feira. A gasolina vai subir 1,5 cêntimos na próxima semana, apurou o Jornal Económico.

Para os condutores com carros a gasóleo, as notícias não são tão desanimadoras. Os preços do gasóleo nos postos de combustível nacionais vão manter-se na próxima semana.

A gasolina vai subir assim subir pela sétima semana consecutiva, com um novo aumento de 1,5 cêntimos de euro por litro.

Conforme revelou o Jornal Económico na passada semana, a diferença entre o gasóleo e a gasolina está em mínimos históricos. Abastecer um depósito a gasolina é mais caro do que atestar com gasóleo. Mas o estreitamento de preços tem vindo a acentuar-se. E, nos últimos quatro anos, a diferença de preço entre a gasolina e o gasóleo reduziu-se em 82%.

Há duas semanas, a diferença entre um litro de diesel e um litro de gasolina encolheu para os 5,8 cêntimos, segundo dados da Direção Geral de Energia e geologia (DGEG), o que representa um mínimo histórico. Ou seja, nunca a diferença entre os dois combustíveis foi tão curta.

Se recuarmos a 2015, por exemplo, a discrepância entre os dois combustíveis era de 32,5 cêntimos. O que quer dizer que, nessa altura, atestar um depósito com 50 litros de gasóleo ficava 16 euros mais barato que abastecer com gasolina.