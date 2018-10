Carro elétrico: prós e contras que tem de saber antes de escolher comprar

Existem diversos tipos de carros elétricos. Os mais conhecidos são os veículos elétricos a bateria e os veículos híbridos. No caso dos híbridos, os veículos vêm equipados com um motor de combustível líquido que permite ao automóvel ter uma melhor prestação e ao mesmo tempo recarregar a bateria.

Estima-se que um condutor que circule 25 mil quilómetros por ano possa poupar cerca de mil euros por ano em combustível. Através de cálculos básicos estima-se que um carro elétrico custe menos de dois cêntimos por quilómetro, ao passo que um carro a combustão gaste cerca de 13 cêntimos por quilómetro (se estivermos a falar de um carro a diesel).

Em relação ao carregamento, estima-se que a maior parte dos carros elétricos tenha a capacidade de carregar até 70% da sua capacidade até apenas 30 minutos, desde que o faça num carregador rápido, próprio para carros elétricos, e perto de oito horas numa tomada caseira. Pelas suas características, um veículo elétrico é tipicamente um automóvel para conduzir em cidades. Devido à autonomia limitada, o carro elétrico é ideal para condutores que pretendem ir e vir do trabalho ou mover-se na cidade.

A facilidade de condução, manutenção, rapidez (em alguns casos) e poupança nos impostos são outras vantagens para os proprientários dos carros elétricos. Estão isentos do pagamento de Imposto Único de Circulação (IUC), Imposto Sobre Veículos (ISV) e o IVA pode ser dedutível.

O alcance limitado pode ser uma desvantagem se quisesse fazer uma viagem até outro país da Europa, por exemplo – iria implicar paragens para carregamento. Além disso, embora a rede de super carregadores para carros elétricos esteja a aumentar a cada dia que passa em Portugal, a verdade é que ainda não existem muitos disponíveis.

Em 2017, as vendas destes modelos duplicaram em relação ao ano anterior. Foram comercializados 1640 veículos movidos a baterias, que se traduz num aumento de 116,9%.

A tabela de vendas foi liderada pela Renault, que ultrapassou a Nissan e a BMW. A marca francesa vendeu 751 automóveis elétricos o ano passado, mais do quádruplo do que em 2016, o que representa um aumento de 341,8%. A Nissan, que em 2016 tinha conquistado o pódio, caiu para o segundo lugar com a venda de 318 carros elétricos (menos 10 do que em 2016). A BMW ficou em terceiro lugar, ao vender 255 unidades.

Ainda assim, de acordo com os dados da ACAP, os carros elétricos representaram apenas 0,7% das vendas totais de automóveis ligeiros no ano passado.