Carro, transporte público ou andar? Saiba o que preferem os portugueses para levar os filhos à escola

Os portugueses estão a utilizar cada vez mais os transportes públicos para levarem os filhos á escola, em vez do carro particular, concluiu um estudo conduzido pela instituição financeira francesa Cetelem.

É verdade que os carros continuam a ser o veículo de eleição, mencionados por 45% dos inquiridos, mas assiste-se a uma diminuição acentuada em relação aos valores do ano passado que atingiam os 62%, ou seja uma descida de 17 pontos percentuais.

O estudo, intitulado de ”Observador Cetelem Regresso às Aulas 2018” sublinha que os transportes públicos são agora mais utilizados, sendo a segunda opção mais utilizada pelos portugueses, 32% atualmente, contra 29% em 2017.

Também as deslocações a pé registaram aumentos consideráveis – 29% em comparação com os 16% do ano transato.