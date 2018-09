Carros em Portugal são os mais velhos de sempre e superam média da UE

A idade média dos automóveis ligeiros de passageiros em Portugal aumentou para o valor mais elevado de sempre, superando a média europeia. A Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) considera a situação preocupante e aponta o fim dos incentivos ao abate de viaturas e a crise económica com os principais motivos para esta quebra, avança o “Jornal de Negócios”.

Desde 2000, a idade média das viaturas passou de 7,2 anos para 12,6 anos. No entanto, a tendência de envelhecimento em Portugal já vem de trás: em 1995, a idade média dos ligeiros de passageiros cifrava-se em apenas 6,1 anos. O envelhecimento do parque automóvel de Portugal coloca Portugal mais perto dos valores registados nos países de Leste do que da Europa Ocidental.

A idade média dos veículos comerciais é ainda mais avançada: 13,7 anos. Já nos pesados de mercadorias é de 14,7 anos e nos pesados de passageiros ascende a 14,8 anos. A ACAP defende que o regresso dos incentivos ao abate de viaturas para fazer “um choque de renovação no parque automóvel” e trazem benefícios ao nível “quer do impacto no ambiente, com a substituição de veículos mais poluentes por outros mais ‘verdes’, quer em termos de segurança rodoviária”.