7 Novembro 2023, 21h24

A plataforma electrónica de classificados em Portugal, CustoJusto.pt, registou um aumento de 13% nos anúncios de venda de carros usados com primeira matrícula anterior a julho de 2007, depois de ser conhecida a intenção do Governo de avançar com um agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) para esta tipologia de veículos.

Apesar de agora haver uma incerteza quanto ao futuro do país e de esta proposta de Orçamento de Estado para 2024 ficar na gaveta, a verdade é que o mero anúncio fez disparar os anúncios de venda de carros anteriores a julho de 2007.

A variação na plataforma CustoJusto.pt ocorreu entre os períodos compreendidos entre 29 de setembro a 9 de outubro e 10 a 24 de outubro.

A 10 de outubro foi entregue na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024, que prevê um aumento do valor do IUC para os veículos da categoria A matriculados antes de julho de 2007 e motociclos.

O anúncio desta medida – que era susceptível de abranger um universo de três milhões de carros e meio milhão de motas – gerou um aumento excecional do número de anúncios de venda de carros usados daquela tipologia no CustoJusto.pt, plataforma eletrónica de classificados com quase 2 milhões de anúncios ativos e cerca de 4 milhões de visitas mensais.

“Os dados recolhidos parecem, de facto, apontar para uma tendência recente no mercado automóvel como resposta ao previsível aumento do IUC a partir do próximo ano para os carros com matrícula anterior a julho de 2007”, afirmou Pedro Furtado, diretor-geral do Custo Justo, que recentemente adquiriu a totalidade do capital da empresa CustoJusto.Lda à Adevinta, uma multinacional baseada em Barcelona.

Ainda de acordo com os dados recolhidos no CustoJusto.pt nos períodos compreendidos entre 26 de setembro e 10 de outubro e 10 outubro e 24 de outubro, a tabela das marcas que registaram o maior aumento de anúncios de venda de carros matriculados antes de julho de 2007 era liderada pela Citroën (30,49%), à frente da Mercedes-Benz (23,83%), da Audi (21,30%) e da Toyota (20,13%).

A reforma ambiental do IUC proposta pelo Governo para o Orçamento do Estado do próximo ano, que foi aprovado na generalidade, motivou a criação de uma petição, que já conta com quase 400 mil assinaturas, muito além das 7.500 necessárias para que o assunto seja levado a debate no Parlamento.