“Carta da UE? Também espero a carta do Pai Natal”. Salvini reage a veredito de Bruxelas

O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, confirmou hoje que Itália está disponível para discutir certos aspetos referentes ao orçamento do estado, apesar de negar peremptoriamente que seja negociável o objetivo do défice de 2,4% do PIB para 2019. “Estamos sempre abertos ao diálogo, podemos falar sobre investimentos mas não sobre o défice de 2,4% ou a reforma das pensões”, assinalou Salvini.

Questionado pelos media sobre se o executivo italiano já tinha recebido a carta de Bruxelas, o líder da Liga do Norte respondeu com ironia: “Carta da UE? Também espero a do Pai Natal”.

A Comissão Europeia confirmou esta quarta-feira que vai colocar a Itália em Procedimento por Défice Excessivo (PDE), dado que o Orçamento do Estado para 2019 apresentado por Roma ultrapassa largamente o limite permitido pelas regras da União Europeia.

“De um modo geral, a análise aponta para o incumprimento do critério da dívida, tal como definido no Tratado e no Regulamento (CE) n.º 1467/1997, justificando-se, por conseguinte, um procedimento por défice excessivo com base na dívida”, explicou a Comissão Europeia, no comunicado relativo ao Pacote de outono do Semestre Europeu.