Casa Branca tenciona voltar a suspender acreditação de jornalista da CNN

O jornalista Jim Acosta, da CNN, envolveu-se numa discussão acesa com o presidente dos EUA, Donald Trump, por causa da caravana de migrantes da América Central. No decurso de uma conferência de imprensa na Casa Branca, visivelmente irritado, Trump impediu Acosta de fazer mais perguntas sobre essa matéria e, posteriormente, a Casa Branca revogou a acreditação do jornalista que ficou assim impedido de aceder às conferências de imprensa.

Entretanto, na sexta-feira, um juiz federal ordenou que esse acesso seja restabelecido. Mas a Casa Branca tenciona voltar a suspender a acreditação de Acosta quando a ordem do juiz expirar, mantendo uma espécie de braço-de-ferro com a CNN que já resvalou para os tribunais.

De acordo com a Associated Press, após ter sido notificada da decisão do juiz, a Casa Branca enviou desde logo uma carta a Acosta, informando-o sobre uma “decisão preliminar” de voltar a suspender a sua acreditação, assim que expirar a ordem do juiz.

Essa ordem é temporária e foi emitida na sequência de um processo judicial movido pela CNN que contesta a decisão da Casa Branca de suspender a acreditação do jornalista. Serve como providência cautelar, no âmbito de um processo em que a CNN acusa a Administração de Trump de desrespeito pela primeira e quinta emendas da Constituição dos EUA.