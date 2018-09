Casaco tecnológico português está disponível para compra no Indiegogo

Chama-se MUSGO, o mais recente casaco iluminado com tecnologia 100% portuguesa, assim como a produção, e que tem como objectivo “diminuir o número de fatalidades existentes com peões, que em 75% dos casos ocorrem no escuro”.

“O sistema de iluminação inteligente com fibras ópticas que desenvolvemos aumenta a segurança dos utilizadores através da iluminação activa e é “inteligente” graças ao recurso a sensores que existem num smartphone e que ajudam, por exemplo, a sinalizar a travagem de um ciclista ou informar um trabalhador que saiu da área de segurança”, explicou Filipe Magalhães, director científico e tecnológico da VIME, entidade que juntamente com as empresas portuguesas SCOOP e LAPA são responsáveis por este conceito.

O casaco MUSGO é feito com um tecido que incorpora partículas de carvão activado obtidas a partir de cascas de coco recicladas, e pode ser usado com uma aplicação para smartphone que permite ao utilizador seleccionar a cor, a intensidade e a frequência do efeito de piscar.