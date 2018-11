Casamentos “à primeira vista”: e se me arrepender?

O programa televisivo, no qual os participantes se casam sem se conhecerem, tem levantado algumas dúvidas sobre a legalidade do matrimónio.

Será o casamento válido? Foi este o ponto de partida para o trabalho da DECO sobre o programa televisivo da SIC “Casados à Primeira Vista”. Com exceção de alguns casos previstos na lei, não é possível casar-se de um modo “instantâneo” porque é obrigatório realizar algumas formalidades antes do casamento.

Em primeiro lugar, antes da cerimónia, existem diversos passos a seguir: os noivos vão ter de declarar, pessoalmente ou por procurador, numa conservatória do registo civil, que pretendem celebrar o casamento e juntar alguns documentos: documentos de identificação dos noivos, autorização de residência se um dos noivos tiver nacionalidade estrangeira ou convenção antenupcial (caso exista).

“A lei também obriga a que o processo preliminar seja público quanto a alguns elementos, como a identificação dos noivos, e a cerimónia só pode avançar depois de o conservador autorizar o enlace”, esclarece a DECO.

No entanto, existem algumas exceções à lei. É o caso, por exemplo, da celebração de casamentos urgentes em situação de morte próxima de um dos noivos.

Nesta categoria entram também os casos em que o casamento foi celebrado por alguém sem competência para tal, em vez do funcionário do registo civil. Caso o casamento tenha sido validamente celebrado e sem nada que o invalide ou anule, em caso de arrependimento só é possível colocar um ponto final ao matrimónio através do divórcio.