Casinos de Macau autorizados a reabrir portas quarta-feira à meia noite

O Governo de Macau anunciou esta segunda-feira que a partir de quarta-feira às 00:00 os casinos do território vão poder reabrir as portas, encerradas há cerca de 15 dias, devido à propagação do surto do novo coronavírus na capital mundial do jogo.

O chefe do executivo de Macau determinou, por despacho, que “é levantada a medida excecional a partir das 00:00 de dia 20”, disse o secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon.

A 4 de fevereiro o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong anunciou que os casinos iriam ficar encerrados durante duas semanas na sequência de mais dois casos confirmados do novo coronavírus, um deles numa funcionária de um casino e o outro um motorista de autocarro da Sociedade de Jogos de Macau, fundado pelo magnata do jogo Stanley Ho.

Macau tem uma economia altamente dependente da indústria do jogo. Os casinos fecharam 2019 com receitas de 292,46 milhões de patacas (cerca de 32,43 milhões de euros), menos 3,4% do que no ano anterior. Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian (Sands China), Melco Resorts, Wynn e MGM.