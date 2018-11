Caso dos e-mails: Ministério Público quer ouvir Pinto da Costa

O Ministério Público notificou o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e os administradores da SAD “azul e branca, Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Reinaldo Teles para prestarem declarações no âmbito do caso dos e-mails, notícia a revista “Sábado”.

Segundo a publicação, o Sport Lisboa e Benfica apresentou uma queixa “contra o furto das várias queixas de correio que têm sido divulgadas na Internet, tendo começado essa divulgação no Porto Canal”.

“Os gestores do FC Porto foram notificados na qualidade de “denunciados”, por isso fica em aberto se serão constituídos como arguidos ou apenas ouvidos como testemunhas”, lê-se. As audições começam na próxima semana no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

Francisco J. Marques, diretor do departamento de comunicação dos campeões nacionais de futebol, já fora constituído arguido neste processo, em consequência de uma queixa apresentada pelo clube da Luz. No âmbito do mesmo processo, o antigo assessor jurídico da SAD encarana, Paulo Gonçalves, também já foi constituído arguido.

Recorde-se que em março deste ano a Polícia Judiciária (PJ) deteve o então o diretor do departamento jurídico do Sport Lisboa e Benfica, Paulo Gonçalves, e um funcionário do Instituto de Gestão Financeira de Equipamentos e da Justiça (IGFEJ), por suspeitas de corrupção.