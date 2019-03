Catarina Martins defende mais investimento público para fazer “o que falta fazer”

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu mais investimento público, e uma melhoria dos salários e pensões para fazer o resto que falta, depois de três e meio de legislatura do governo do PS, comentando melhorias económicas em Portugal.

“Agora, que já se provou que uma pequenina recuperação faz tão bem ao país, quando até as instituições internacionais tiveram de reconhecer que estavam erradas e é protegendo as pessoas que se protege a economia, quando a economia cresce, então façamos o que falta fazer porque neste país ainda se vive muito mal, os salários não chegam até ao fim do mês, as pensões são curtas demais”, afirmou Catarina Martins, à margem de uma visita ao bairro da Quinta da Lage, na Amadora.

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) subiu na sexta-feira o ‘rating’ de Portugal para dois níveis acima do grau de investimento especulativo, com perspetiva estável, e o primeiro-ministro, António Costa, afirmou ter a ambição de Portugal a crescer acima da União Europeia (UE) “pelo menos por uma década”, defendendo a continuidade da política que levou muitos a anunciar que “o diabo vem aí”, ao passo que o Presidente da República se congratulou com o “percurso rápido e bom” que o país está a fazer.

“Este é o momento em que, se o caminho da recuperação, ainda que tímida, deu frutos tão positivos, então façamos o resto. Investimento público essencial, recuperar salários, pensões, investir na habitação porque é um direto constitucional e um pilar da democracia e da dignidade da vida de cada um e cada uma”, continuou a líder bloquista.

Segundo Catarina Martins, “foi ao manter a determinação – porque a economia do país mede-se nas condições concretas de vida das pessoas – que o país começou a recuperar”.

“Diziam-nos que subir o salário mínimo ia causar desemprego e o colapso da economia, que descongelar pensões punha em causa a sustentabilidade da Segurança Social, que qualquer política que defendesse as pessoas ia levantar a ira das agências de ‘rating’ e da Comissão Europeia. Só a firmeza defende o país”, garantiu.

“Quando começou esta legislatura e defendemos que era possível recuperar salários e pensões e ter políticas públicas que defendessem as pessoas, diziam-nos que isso ia ser o desastre, que vinha a calamidade económica, que as instituições internacionais estavam em pânico e iam atacar o país”, recordou.

Sobre a situação do conjunto habitacional visitado, um bairro “autoconstruído há décadas” e que agora está previsto ser demolido, com a Câmara Municipal da Amadora a contactar moradores para serem realojados no município, mas em casas mais pequenas, Catarina Martins afirmou que há que “parar com estes processos de expulsar pessoas devido à especulação imobiliária”.

A coordenadora do BE reclamou maior investimento público em “direitos fundamentais como a habitação por parte do Estado” e a necessidade de “ouvir as comunidades” para encontrar as melhores soluções para os problemas e casos concretos.

A situação do bairro da Quinta da Lage envolve cerca de “400 famílias, mais de mil pessoas”, que “pagam obrigações e contribuições como o IMI”, por exemplo.