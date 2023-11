O Fórum PME Magazine, realiza-se esta quinta-feira, 9 de novembro, e inclui networking, mesas redondas e área de exposição.

6 Novembro 2023, 13h59

A Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, recebe esta quinta-feira, 9 de novembro, o primeiro Fórum PME Magazine que inclui networking, mesas redondas e área de exposição e encerra com a cerimónia de entrega dos Prémios Social CEO 2023 aos CEOs mais digitais de Portugal.

O encontro, anual, inclui este ano três mesas redondas dedicados aos temas: Desafios das PME, com a participação de José Esfola, CEO da Xerox Portugal, Gustavo Barreto da Ageas Seguros e a chef Marlene Vieira; Mindset das PME com Isabel Neves, José Maria Rego, Sandra Isabel Correia e Tim Vieira, e Internacionalização, moderada por Margarida Ramalho com os casos de sucesso do Grupo Tecnimede e Sumol/Compal.

Criados em 2019, os Prémios Social CEO são atribuídos pela PME Magazine em conjunto com o especialista em Linkedin, Pedro Caramez e estão sujeitos a voto de um painel de jurados.

Na lista dos 30 nomeados figuram nomes como os de Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, Francisco Balsemão, do Grupo Impresa, José Cardoso Botelho, da Vanguard Properties, Luís Filipe Reis, da Sonae S&F, Ricardo Costa do Grupo Bernardo da Costa, Ricardo Parreira, CEO da PHC Software e Rui Miguel Nabeiro, da Delta Cafés.

Em 2022, os vencedores dos Prémios Social CEO foram Mário Ferreira, Douro Azul, Miguel Pina Martins, da Science4you e Nuno Ferreira Pires, da SportTV.

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.