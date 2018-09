Cavaco Silva e Fátima Barros recebem título de sócios honorários da APDC

A APDC (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações), liderada por Rogério Carapuça, vai hoje atribuir o título de Sócio Honorário ao ex-presidente da República Aníbal Cavaco Silva; à ex-presidente da Anacom, Fátima Barros e a Nuno Vidal (da APDC).

O 28.º congresso anual da APDC arrancou hoje, com o tema Digital Business Congress. No Congresso da APDC, vai ser lançado o estudo “A Economia Digital em Portugal 2018”, sobre a caracterização da economia e da sociedade digitais em Portugal, que envolveu várias empresas do setor das TIC e Media.

O primeiro dia abriu com o Ministro da Economia e encerra com um debate designado Estado da Nação dos Media. Em debate está a inteligência artificial, o impacto da tecnologia nos negócios, big data, entre outros.

Na quinta-feira, último dia, estarão em debate temas como a regulação, as criptomoedas, a escassez de talento digital, entre outros, sendo que o evento contará com o debate designado Estado da Nação nas Comunicações.