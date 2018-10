CDS-PP considera inaceitável que redução do ISP na Madeira não se reflicta no preço dos combustíveis

A redução do preço dos combustíveis, através da redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), contida no Orçamento Rectificativo da Madeira, é mais outra das promessa falhadas do executivo regional, denuncia o CDS-PP. Os centristas dizem que passados quatros meses o gasóleo está mais caro em relação ao Continente e aos Açores.

Essa redução do ISP anunciada pelo executivo regional, em sede de Orçamento Rectificativo, seria de 1,3 milhões de euros, clarificou Lino Abreu, deputado do CDS-PP na Assembleia Regional, acrescentado que passados quatro meses essa descida nos combustíveis “não é sentida” na Madeira.

Lino Abreu considerou “ser inaceitável” que passados quatro meses haja “uma promessa inequívoca” de baixar os impostos e que até hoje “não seja publicado” em Jornal Oficial, de modo a que os madeirenses “sejam ressarcidos” dessa redução.

“Por isso estamos a reclamar por essa justiça e promessa que até hoje não foi cumprida”, reforçou

Outra área onde o Governo Regional tem falhado, esclareceu o deputado centrista, tem sido na eliminação Taxa de Uso Portuário (TUP- Carga), para a importação.

“Passados cinco meses, o executivo de Miguel Albuquerque ainda não alterou o regulamento de taxas da Administração de Portos que permite concretizar a promessa”, vincou Lino Abreu.

Essa alteração na TUP-Carga permitiria reduzir o custo de vida, diz o centrista, tendo em conta que a Madeira importa 90% dos bens que consome.